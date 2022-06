Morre o cantor e compositor pernambucano Paulo Diniz

O cantor, compositor e locutor pernambucano Paulo Diniz, dono de muitos sucessos da MPB nos anos 1970, morreu, hoje, aos 82 anos. O motivo da morte ainda não foi divulgado. A informação foi confirmada pelo radialista Geraldo Freira, da Rádio Jornal.

Nascido em Pesqueira, em Pernambuco, Paulo Diniz foi um nome de destaque da MPB entre os anos 1960 e 1980, sendo autor de sucessos como “Canoeiro”, “Um Chopp pra Distrair”, “Ponha um arco íris na sua moringa” e “Quero Voltar Pra Bahia”. Chegou a ser um dos maiores vendedores de discos no começo dos anos 1970. Do Blog do Magno Martins