Em Nova Jerusalém, ministro Carlos Brito destaca importância da Paixão de Cristo para o setor de turismo

O ministro do Turismo, Carlos Brito e o presidente da Embratur, Silvio Nascimento foram assistir ao espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém neste sábado, dia 9. Juntaram-se a eles na cidade-teatro os pré-candidatos a governador de Pernambuco, Anderson Ferreira e, a senador, Gilson Machado Neto.

“Este evento é a cara de Pernambuco e do Brasil. Além da representatividade religiosa, a Paixão de Cristo traz impactos significativos para o nosso setor, ofertando empregos e desenvolvimento para todas as cidades abordadas pelo evento. Contem com o Ministério do Turismo e o governo federal para que este evento seja mais uma vez um grande sucesso”, afirmou o ministro Carlos Brito.

O presidente da Embratur, Silvio Nascimento, destacou a importância da Paixão de Cristo para a cultura e para a economia. “Um dia importante para o turismo brasileiro essa retomada de grandes espetáculos como aqui na Paixão de Cristo, um destino religioso de grande importância para o país.”, afirmou Nascimento.

“Foi muito importante a vinda do ministro do Turismo, Carlos Brito, do ex-ministro Gilson Machado Neto e do presidente da Embratur, Sílvio Nascimento, para que eles pudessem ver o espetáculo que nós preparamos na retomada da Paixão de Cristo em 2022”, afirmou Robinson Pacheco.

“É um prazer muito grande e uma honra poder recebê-los para agradecer pessoalmente pelo reconhecimento da importância do nosso trabalho para a cultura e para o turismo de Pernambuco e do Nordeste”, disse.

A temporada 2022 da Paixão de Cristo vai até o próximo sábado. Os ingressos para o espetáculo adquiridos pelo site oficial www.novajerusalem.com.br, podem ser parcelados em até 12 vezes nos cartões de créditos.

As entradas, que custam R$ 200,00 inteira e R$ 100,00 meia-entrada, também estão disponíveis em pontos de vendas localizados em agências de viagens (como Luck Viagens e CVC em todo Brasil), shoppings centers e hotéis do Recife, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, São José do Egito, Campina Grande e João Pessoa.