Operação Lei Seca intensifica ações de fiscalização para Semana Santa

Teve início nesta sexta-feira (08.04) e segue até o domingo (17.04) a intensificação da Operação Lei Seca (OLS) em Pernambuco com atividades educativas e de fiscalização para o feriado da Semana Santa.

Com uma maior circulação de pessoas nas cidades da região do Agreste, polo mais procurado por turistas e visitantes nessa época do ano – por conta das celebrações e encenações dos espetáculos da Paixão de Cristo – a OLS estará presente em locais e rotas estratégicas.

As equipes estarão distribuídas em cidades que terão programação neste mês de abril, em horários diversos, como os municípios de Brejo da Madre de Deus, Caruaru e Gravatá, no Agreste. Os bloqueios também ocorrerão na Região Metropolitana do Recife (RMR), próximos a shows e festivais que já foram anunciados, assim como nas rotas que levam às praias do Litoral Norte e Sul, como Tamandaré, Porto de Galinhas e Ponta de Pedras.

“Com as novas flexibilizações no Plano de Convivência e a retomada de grandes eventos, estaremos realizando bloqueios nos locais que terão um aumento no fluxo de pessoas e veículos. Nossa intenção é evitar acidentes de trânsito por causa de condutores alcoolizados. Todos nós sabemos dos riscos de dirigir depois de ter ingerido bebidas alcoólicas, então, pedimos a colaboração de cada cidadão para que faça sua parte. Infelizmente, nos últimos seis meses, registramos um aumento nas infrações por alcoolemia, seja pela recusa ao teste do bafômetro; pela constatação do uso de álcool pelo motorista ou pelo crime de embriaguez ao volante”, afirma o coordenador da Operação Lei Seca em Pernambuco, Felipe Gondim.

Neste final de semana há ação educativa na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Brejo da Madre de Deus, das 14h às 18h. As equipes educativas, compostas por cadeirantes ou muletantes, vitimadas por acidentes de trânsito, realizam a entrega de material educativo para pedestres e espectadores antes do início do espetáculo. A ação ocorre em parceria com as equipes educativas do Detran-PE e Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PE). Já na sexta-feira da Paixão (15.04) e no sábado (16.04), em Caruaru, das 8h às 12h, haverá blitz educativa com abordagem aos condutores dos veículos.

Todas as blitze contam com profissionais da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) e Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE). Diversas ações também serão realizadas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Do Nill Júnior