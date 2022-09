Em São José do Belmonte, homem embriagado fere esposa à faca e acaba preso

Policiais Militares do 14º BPM foram solicitados para se deslocar ao bairro Cacimba Nova, em São José do Belmonte – PE, nesse domingo (25), onde segundo informações estava ocorrendo uma agressão. Chegando ao local a vítima relatou que seu esposo havia chegado em casa embriagado e após uma discussão atingiu seu braço esquerdo com uma faca, em seguida saiu em uma motocicleta. Foram realizadas incursões sendo o acusado localizado, e ao ser realizada a abordagem encontraram a referida arma branca. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas juntamente com o objeto apreendido, até a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para medidas julgadas cabíveis. Do Vila Bela Online