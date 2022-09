PM apreende crack no bairro Bom Jesus em Serra Talhada nesse domingo, 25

Policiais Militares do 14º BPM durante patrulhamento no bairro Bom Jesus em Serra Talhada nesse domingo (25), visualizaram alguns indivíduos em atitude suspeita, que ao ser realizada a abordagem foi encontrado no bolso do imputado, dentro de uma caixa de fósforo, pedras de crack, sendo conduzido juntamente com o entorpecente apreendido até a Delegacia de Polícia Civil local para medidas julgadas cabíveis. Do Vila Bela Online