Em Serra Talhada, mulher denuncia ex após 10 anos de perseguição

Uma mulher foi até a delegacia de Serra Talhada denunciar um ex-namorado seu que a persegue há mais de dez anos.

Segundo a vitima, eles tiveram um relacionamento rápido, mas desde então ele não superou o término.

Ela conta que desde a época do Orkut tem suas contas na redes sociais rackeadas pelo ex, e que já chegou a lhe agredir com uma arma na mão; que também já ameaçou arrancar sua cabeça.

Mais recentemente o homem hackeou a conta dela no Instagram e removeu sua biografia da página. Ela diz que ele também conseguiu hackear seu WhatsApp.

A vítima tem vários prints de conversas com ele nas quais assume ter invadido o seu perfil e diz que vai infernizar sua vida. Ele diz não ter medo do atual companheiro da vítima, nem de ninguém. Ela diz que não suporta mais tal situação e pede as providências cabíveis. Do Vila Bela Online