Semana da Pessoa com Deficiência: APAE convida para passeata nesta sexta (26)

A APAE Serra Talhada realiza nesta sexta-feira (26) uma passeata pelas principais ruas da cidade com o objetivo de chamar a atenção para a inclusão e as causas e direitos das pessoas com deficiência.

A ação faz parte da programação da Semana da Pessoa Com Deficiência Intelectual e Múltipla realizada pela entidade no intuito de preparar a sociedade para a convivência com as Pessoas Com Deficiência.

A concentração para a passeata acontece as 8h, em frente à FAFOPST e o convite é estendido a todos que se sentirem convidados a participar do momento de inclusão e luta por garantia de direitos. Do Vila Bela Online