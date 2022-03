Em Serra Talhada, vereador apresenta requerimento para que máscaras deixem de ser obrigatórias em locais abertos

Um requerimento polêmico entrou em pauta na Sessão Ordinária dessa semana da Câmara de Vereadores de Serra Talhada. O legislador Vandinho da Saúde (Patriotas) pediu que a prefeita Márcia Conrado (PT) desobrigue o uso de máscaras em locais abertos do município. Ele afirma que Serra Talhada está preparada para conviver sem máscaras ao ar livre.

“Me criticavam com relação a esse pedido que estamos fazendo à prefeita, que possa tirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, em espaços ao ar livre, para que as pessoas possam se sentir mais à vontade, possam usar ou não usar em locais abertos”, disse o vereador na sessão de terça-feira, 22, segundo transcrição publicada pelo site Farol de Notícias.

O Governo de Pernambuco vem flexibilizando as atividades econômicas e sociais diante da redução de novos casos e mortes em decorrência Covid-19, mas mantém o uso de máscaras obrigatório, tanto em locais fechados como abertos. Outros estados, como São Paulo e Rio Janeiro, desobrigaram o uso de máscaras até em locais fechados. No Nordeste, o uso do dispositivo de prevenção deixou de ser obrigatório em locais abertos no Ceará e Rio Grande do Norte.

