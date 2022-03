Pedreiro é alvejado por disparos de arma de fogo no Agreste de PE

Um homem foi assassinado na noite desta quarta-feira (23), na Vila da Creche, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. As informações são do Portal Agreste Violento.

Willian Severino de Araújo, de 31 anos, estava voltando do trabalho em um veículo com outras pessoas, quando foram perseguidos por dois elementos que estavam em uma moto, os ocupantes do carro desembarcaram para correr e a dupla efetuou disparos de arma de fogo que atingiram Willian.

O alvo dos criminosos possivelmente era o irmão da vítima que já sofreu diversas tentativas de homicídio, o corpo foi periciado pelo IC – Instituto Criminalística e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, a Polícia Civil vai investigar o caso. Do Nayn Neto