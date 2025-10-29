Em ST, discussão sobre estiagem vira palanque político e ex-secretário reage: “Cadê o pipa do PAC que foi vendido?”

A sessão da Câmara de Vereadores de Serra Talhada, nesta terça-feira (28), foi marcada por um embate acalorado entre vereadores da base da prefeita Márcia Conrado e da oposição. O debate, que deveria ser voltado ao enfrentamento da estiagem e às medidas para socorrer o homem e a mulher do campo, acabou se transformando em mais um capítulo da disputa política local.

Entre os principais alvos da oposição esteve o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e o seu presidente, Miguel Duque, filho do ex-prefeito Luciano Duque (hoje deputado estadual), principal adversário político da prefeita Márcia Conrado. O tom das falas deixou evidente que, mais do que discutir soluções para o problema da seca, a oposição mirou o grupo político do ex-prefeito, transformando o tema em bandeira eleitoral.

Em reação às críticas, Zé Pereira, ex-secretário de Agricultura de Serra Talhada e integrante da equipe do IPA, rebateu duramente as acusações e defendeu o trabalho que o órgão vem realizando no município. Em mensagem enviada ao Blog do Júnior Campos, ele afirmou que há incoerência nas cobranças feitas na Câmara.

“O IPA está trabalhando para amenizar a situação dos moradores da zona rural. No governo de Paulo Câmara, ele cortou a verba de carros-pipa. Foram oito anos e ninguém reclamou. Passaram-se dois anos do governo de Raquel Lyra e ninguém reclamou. Só agora, que todos os vereadores e a prefeita saíram da base de Raquel e Miguel assumiu, o IPA agora não presta?”, questionou Zé Pereira.

O ex-secretário também alfinetou a gestão municipal ao lembrar do programa de carros-pipa que existia no âmbito do PAC.

“Cadê o pipa do PAC que a prefeitura usava para abastecer a zona rural e que foi vendido sem dizer onde botou o dinheiro?”, cobrou.

Zé Pereira ainda mandou um recado direto aos vereadores que, segundo ele, tentam transferir responsabilidades:

“Vereadores, quando estiverem sem assunto, fiquem calados que é mais bonito. Não fujam das responsabilidades que todos têm para culpar os outros, não. Isso é feio”, disparou.

A discussão expôs, mais uma vez, o clima de disputa política que tomou conta do Legislativo serra-talhadense. O que deveria ser uma pauta voltada ao socorro da população rural acabou virando um palanque de acusações, tendo o IPA e a figura de Miguel Duque como centro das atenções.

Do Júnior Campos