Polícia flagra dois homens usando crack em ginásio do bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Durante patrulhamento ostensivo, policiais militares do 14º BPM flagraram dois homens utilizando drogas dentro de um ginásio poliesportivo localizado na Rua do Sertão, bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, na noite desta quarta-feira (29).

De acordo com o boletim, o local é frequentemente utilizado para consumo de entorpecentes, e os suspeitos já eram conhecidos do policiamento por envolvimento com drogas. Ao se aproximar, os militares perceberam que os dois preparavam uma substância semelhante a crack para consumo.

Durante a revista pessoal, foi encontrado com um dos abordados um invólucro plástico contendo a droga. Ambos confessaram ser usuários de entorpecentes há vários anos.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foram lavrados termos circunstanciados de ocorrência (TCO). A ação resultou na apreensão de 2 gramas de crack e na debelação de mais um ponto de uso de drogas no bairro Bom Jesus.