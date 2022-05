Em ST, empresária tem crise de ciúmes do ex-marido e atinge antiga funcionária com barra de ferro na cabeça

Uma mulher procurou a delegacia de Serra Talhada, após ser agredida em público pela sua ex-patroa, quando passava na rua em frente ao estabelecimento dela.

A vítima trabalhou com a empresária durante sete anos e pediu demissão há mais de um. A partir daí a mulher começou com os xingamentos e ameaças, acusando-a de ter um caso com o ex-marido dela. Segundo a agredida, já é costume da acusada criar histórias na sua cabeça e ter ciúmes de suas funcionárias.

Na semana passada, a vítima passou em frente ao estabelecimento da ex-patroa para ir ao supermercado e foi surpreendida na volta, quando a mulher estava em frente ao local com uma barra de ferro nas mãos.

Após discussão, a empresária atingiu a cabeça da ex-funcionária com a barra de ferro e arranhou os braços dela com as unhas. A vítima só conseguiu se livrar quando o atual namorado dela interveio na agressão. Mesmo assim, os xingamentos continuaram.

A denunciante pede providências às autoridades.

As informações foram obtidas com exclusividade pela produção do programa Frequência Democrática. Do Vila Bela Online