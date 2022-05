Corpo encontrado em Serra Talhada tinha marcas de violência

Na manhã do último sábado (28), a polícia recebeu um chamado de populares que encontraram um corpo na Rua Josefa Firmino dos santos, Bairro São Cristóvão, em Serra Talhada.

No local da ocorrência, o efetivo policial visualizou que o corpo encontrava-se deitado de bruços e que havia indícios de violência nele.

De imediato, os policiais realizaram o isolamento e preservação do local do crime e acionou a equipe plantonista do Instituto de Criminalística a fim de realizar a perícia.

A equipe do instituto identificou ainda um possível objeto utilizado no crime. A vítima não encontrava-se com documento de identificação. Do Vila Bela Online