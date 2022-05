O corpo de uma engenheira civil de 31 anos foi encontrado, na tarde de hoje, em Jardim Monte Verde, que fica no limite entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes. Outro corpo, identificado por vizinhos como sendo de uma dona de casa de 49 anos, também foi retirado dos escombros de uma barreira que deslizou em Camaragibe, na Região Metropolitana. As informações são do G1/PE.

Com isso, subiu para 93 o número de mortes confirmadas desde a quarta-feira (25) por causa das chuvas. O balanço mais recente, divulgado pelo governo do estado no final da manhã desta segunda-feira, contabilizou 91 mortes e 26 desaparecidos. Os dois corpos encontrados nesta tarde não estavam incluídos no cálculo. De acordo o secretário executivo de Defesa Civil de Pernambuco, tenente-coronel Leonardo Rodrigues, o número de desabrigados está em 6.170. “Oficialmente temos o número de 6.170 pessoas na condição de desabrigados. [Essas pessoas] Estão em abrigos públicos, nos municípios que instalaram esses recursos. Temos aproximadamente 40 municípios afetados. Estamos diante de um evento que não é visto normalmente”, declarou. Do blogdomagno