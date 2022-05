Chuvas: Governo federal libera R$ 1 bilhão para ações de socorro para Recife

Após fortes chuvas atingirem o estado de Pernambuco e ao menos 79 pessoas serem mortas e mais de 3 mil estarem desabrigadas desde a última quarta-feira (25), o governo federal anunciou R$ 1 bilhão para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de casas e infraestruturas públicas destruídas com os temporais.

Segundo o presidente Jair Bolsonaro, “mais recursos serão liberados nos próximos dias”. “Mantemos hoje 1 bilhão de reais disponíveis para ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais, e que ainda podem ser usados na reconstrução de casas destruídas em razão das chuvas e infraestruturas públicas”, disse.

Para solicitar esses recursos com agilidade, é muito importante que o ente interessado siga os passos necessários para ter a situação de emergência federal reconhecida e o acesso aos recursos de resposta e reconstrução, que poderão ser utilizados para reconstrução de infraestrutura pública e casas destruídas em razão das chuvas.

Para isso, é necessário que o município esteja cadastrado no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Na ferramenta, é possível elaborar Planos de Contingência; registrar desastres ocorridos no município/estado; solicitar o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública; solicitar recursos federais a partir da elaboração de formulários on-line; consultar e acompanhar as solicitações de reconhecimento e de repasses para ações de resposta e de recuperação, e buscar informações sobre recorrências de desastres com base em dados oficiais. A plataforma pode ser acessada neste link. Vídeos com informações sobre o uso da S2iD podem ser acessados aqui.

O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, disse que o ministério atua no auxílio à defesa civil. “O ministério da Cidadania está provendo alojamento provisório às famílias desabrigadas e mobilizando o Sistema Único de Assistência Social para orientar e ajudar as pessoa nas regiões atingidas”, informou. Do gazetabrasil