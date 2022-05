Governador não deu sequer um telefonema ao presidente

Na visita que fez a Pernambuco, há pouco, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que não recebeu uma só ligação do governador Paulo Câmara compartilhando a gravidade da situação e pedindo ajuda federal. Nunca se viu isso no Estado! O governador tem que separar as questiúnculas políticas das institucionais.

Assim, isola o Estado, prejudica a população. Tão logo as chuvas começaram a desabar, na terça-feira passada, ele deveria ter acionado o chefe da Nação. Passa a impressão que quer resolver o drama sozinho, quando se sabe que o Estado não tem gordura financeira para tal empreitada. A hora é de unir esforços para minimizar o sofrimento das famílias afetadas. O momento não é o mais adequado para ações políticas. É de unir forças com humildade e elevado espírito público.

Em Alagoas, o governador não pensou duas vezes, agiu rápido no socorro ao Governo Federal. Pernambuco precisa voltar a pensar diferente, voltar a unir todos e colocar os interesses da população acima de tudo. Do blogdomagno