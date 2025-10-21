Em tom conciliador, Zé Raimundo reconhece entregas de Raquel, lembra promessa do IML e cobra resultados de Miguel

Na sessão desta segunda-feira (21) da Câmara de Vereadores de Serra Talhada, o vereador Zé Raimundo, da base de oposição, fez um discurso em tom conciliador, abordando a atuação do governo estadual e a situação local.

Ao falar sobre obras e projetos da Governadora Raquel, Zé Raimundo ressaltou:

“O que importa, na verdade, não é quem trouxe, é quem realmente está fazendo as entregas. Nesse caso, temos que reconhecer que a governadora Raquel, lá atrás, ainda candidata, está cumprindo o que prometeu, independente de Luciano, de Márcia, de Sebastião, de quem quer que seja. É uma decisão de governo.”

Sobre o IML, o vereador destacou a demora histórica e reconheceu a iniciativa do governo estadual:

“O IML é algo que a gente vem pedindo há mais de 20 anos. Só agora foi discutida a possibilidade de fazer a licitação para isso. Temos que separar as coisas e reconhecer quem está fazendo.”

O vereador também comentou sobre o deputado Luciano Duque, ex-prefeito e hoje aliado da governadora, afirmando:

“Dizia talvez que o deputado Luciano Duque não tem nenhuma importância no processo, eu não seria leviano para dizer isso.”

Além disso, Zé Raimundo cobrou ações mais efetivas do IPA, atualmente presidido por Miguel Duque, filho de Luciano, principalmente no enfrentamento da seca e da falta de água. Disse que Miguel pegou o IPA com tudo prontinho, uma casa toda estruturada, com equipamentos e licitações em andamento. Mas precisamos de ações mais efetivas que socorram o homem e mulher do campo.

Mesmo cobrando providências, ele reforçou respeito pelas figuras políticas envolvidas:

“Faço questão de pontuar o respeito que tenho por Miguel, pelo pai Luciano Duque, apesar de estarmos em campos opostos.”

O vereador finalizou destacando que a política local exige atenção e que, muitas vezes, os problemas são resolvidos de forma mais eficiente por quem tem contato direto com a população.

Do Júnior Campos