Homem é flagrado com pedras de crack durante patrulhamento no bairro Borborema, em Serra Talhada

Durante uma ação de rotina na manhã desta segunda-feira (20), policiais militares do 14° BPM flagraram um homem em atitude suspeita na Travessa Luiz Brás da Silva, no bairro Borborema, em Serra Talhada. O local é conhecido pela prática de uso e comércio de entorpecentes.

Segundo o boletim policial, o homem — já conhecido das autoridades por ser usuário de drogas — demonstrou nervosismo ao perceber a presença da equipe do GATI e tentou esconder algo dentro da roupa. Na abordagem, os policiais encontraram seis invólucros de uma substância semelhante a crack escondidos dentro do short do suspeito.

Ao ser questionado, ele admitiu ser usuário da droga. Diante dos fatos, o homem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).