Política, Redação “A cidade está no zero”: China lança desafio a Giliard e denuncia rombo na Previdência de Serra Talhada

A sessão desta segunda-feira (21), na Câmara de Vereadores de Serra Talhada, foi marcada por um discurso explosivo do vereador China Menezes, que não poupou críticas à gestão municipal e ao novo líder do governo na Casa, Giliard Mendes (PT), que recentemente assumiu a função após a saída de Gin Oliveira.

Em tom duro, China iniciou sua fala lamentando o posicionamento do novo líder e deixando claro que não fala sem base:

“Lamento e discordo da postura e da fala do líder do governo. Quando venho pra tribuna falar, venho falar verdades. Coisas que estão invisíveis, que a população não está tendo acesso. O governo não fala a verdade.”

O parlamentar afirmou que existe um parecer do Ministério Público de Contas (revelado pelo o blog) notificando a prefeita, é a secretária de Saúde e questionou o uso indevido de R$ 24,3 milhões da Previdência própria do município.

“Quase 25 milhões foram retirados da Previdência e a gestora não disse pra quê gastou. Foi pra tapar os buracos do Vila Bela? Não. Pra terminar escola ou creche? Também não.”

China Menezes classificou a gestão como “sem responsabilidade” e rebateu as críticas de que faz terrorismo político:

“Se isso é terrorismo, então eu vou continuar fazendo terrorismo, mostrando pra população o que realmente está acontecendo.”

Mas o momento mais tenso do discurso foi quando o vereador lançou um desafio direto ao líder do governo, após Giliard ter declarado, em entrevista ao comunicador Francys Maya, que “o município fez uma festa milionária” para comprovar a boa saúde financeira da Prefeitura.

China reagiu e cobrou transparência:

“Faço um desafio ao líder do governo: me mostre uma nota fiscal, um comprovante de pagamento da festa de setembro. Porque quando a gente entra no portal da transparência, o que aparece lá ainda é do São João.”

O parlamentar disse ainda que o governo tenta criar uma aparência de normalidade, mas que a realidade financeira é preocupante:

“Serra Talhada está vivendo um colapso. Esqueceram de fazer administração e estão só desfilando. A cidade está no zero. Ou corta na própria carne, ou a situação só vai se agravar.”

China encerrou sua fala afirmando que continuará denunciando o que considera irregularidades e que não se intimidará com ataques:

“Dizem que eu sou besta, burro, analfabeto, que não sei o que estou falando. Eu sei sim. E vou continuar falando. Porque meu compromisso é com o povo e com a verdade.”

Do Júnior Campos