Foragido da Justiça da Bahia é preso em operação conjunta em Serra Talhada

Uma operação entre a Polícia Militar de Pernambuco e a Polícia Civil da Bahia resultou na prisão de um foragido da Justiça baiana, na manhã desta terça-feira (21), no Sítio Salinas, zona rural de Serra Talhada.

O homem era procurado por homicídio e tinha contra si um mandado de prisão expedido pela Vara do Júri e Execuções Penais de Juazeiro (BA), válido até 2043.

Durante a abordagem, ele foi localizado próximo a uma motocicleta e recebeu voz de prisão no local. O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde ficou à disposição da Justiça.