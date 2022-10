Emoção marca missa de sétimo dia de marido de Raquel Lyra

A candidata ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), chegou à missa de sétimo dia de morte do seu marido, o empresário Fernando Lucena, acompanhada pelos dois filhos do casal e de seu pai, o ex-governador João Lyra Neto. Desde o sepultamento de Fernando, vítima de um mal súbito no último domingo (2), dia das eleições do primeiro turno, Raquel passou a última semana dedicada exclusivamente a sua família. A missa foi realizada na Catedral Nossa Senhora das Dores, pelo Monsenhor Olivaldo Pereira da Silva, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Bastante abalada, Raquel Lyra relembrou como conheceu o marido, com quem ficou casada por quase 20 anos. Segundo a ex-prefeita de Caruaru, desde domingo ela tem feito muitas perguntas para procurar entender o que ocorreu. Fernando Lucena tinha 44 anos e chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu.

“Conheci Fernando com 13 anos e ele 14 anos, ele tinha um sorriso bonito e o coração mais generoso que tinha nessa vida. Começamos a namorar meses depois e de lá para cá foram quase 30 anos juntos. Ouvi dizer, por um amigo, que muita gente passa a vida inteira para encontrar um amor , eu tive a sorte de encontrar o amor da minha vida aos 14 anos”, declarou sob forte emoção.

Do Ricardo Antunes