Polícia prende traficante com 45 kg de maconha em Serra Talhada

Droga seria vendida por R$ 65.500,00 na cidade de Gravatá.

A Polícia Militar prendeu neste sábado (08) um homem transportando 45 kg de maconha pronta para o consumo em um veículo modelo Fiat Toro, de cor branca, na PE-380, município de Serra Talhada.

O efetivo do 14°BPM realizava um bloqueio na via quando avistou o veiculo em atitude suspeita. Foi dada voz de parada ao motorista, mas ele não obedeceu e tentou fugir, sendo feito o acompanhamento e interceptação do mesmo.

A ser realizada a abordagem os militares encontraram a droga escondida na carroceria do veiculo. Ao ser indagado, o motorista relatou que estava indo para a cidade de Gravatá, onde venderia o entorpecente pelo valor de R$ 1.500,00 cada quilo.

O motorista foi detido e conduzido juntamente com o material apreendido até a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para medidas julgadas cabíveis. Do Nil Júnior