Empreendimento de Serra Talhada é selecionado para representar o Estado na Fenearte 2025

A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) divulgou o resultado definitivo da seleção dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) que irão compor o estande institucional da pasta na 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte). O evento será realizado de 9 a 20 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Entre os 20 empreendimentos selecionados por chamada pública, está um grupo produtivo de Serra Talhada, que participará gratuitamente da feira. A iniciativa reafirma o compromisso do Governo de Pernambuco com o fortalecimento da economia criativa e do empreendedorismo solidário em todas as regiões do Estado. No total, os empreendimentos envolvem 172 pessoas diretamente.

“Os empreendimentos foram selecionados por sua qualidade, criatividade e compromisso com a produção artesanal e sustentável. Ter um espaço na Fenearte significa visibilidade, geração de renda e fortalecimento de redes em todo o território pernambucano”, destacou o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Manuca.

A seleção levou em conta critérios como originalidade, qualidade técnica, consciência ambiental e diversidade produtiva. Os grupos contemplados atuam em segmentos que vão da agricultura familiar à moda artesanal.

Além de Serra Talhada, também foram selecionados empreendimentos dos municípios do Recife, Paulista, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima, Pesqueira, Feira Nova, Tacaratu e Poção. Para os participantes do interior, a Sedepe garantirá alojamento durante todo o período da feira.

Do Júnior Campos