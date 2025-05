Lindomar convida bancada governista para fiscalizações conjuntas

Durante a sessão na última terça-feira (13), na Câmara de Vereadores de Serra Talhada, o vereador Lindomar Diniz reforçou o papel da oposição na fiscalização das ações do governo municipal e fez um convite direto aos colegas da base governista para que participem mais ativamente das visitas aos equipamentos e serviços públicos da cidade.

Lindomar destacou que, apesar das limitações enfrentadas por quem não integra a base aliada da prefeita Márcia Conrado, a oposição tem buscado exercer seu papel com responsabilidade e compromisso com a população.

“Fiscalizar não é só tarefa minha e de Antônio de Antenor. A oposição está fazendo sua parte e, muitas vezes, até em parceria. Mas é importante que todos os vereadores, independentemente do lado político, se disponham a caminhar conosco, conhecer de perto a realidade e dialogar com o povo”, afirmou.

O parlamentar ainda sugeriu que a bancada da situação se una aos oposicionistas em visitas a escolas, unidades de saúde e demais órgãos públicos, para que, juntos, possam apontar soluções e cobrar melhorias.

“A situação tem suas vantagens, senta à mesa com a prefeita e pode dialogar diretamente. Mas é importante reconhecer que a oposição também tem compromisso com a verdade. A crítica vazia não constrói, mas a crítica com responsabilidade e proposta ajuda a melhorar”, ressaltou Lindomar.

Encerrando sua fala, o vereador pontuou que a fiscalização deve ser encarada como um instrumento democrático, e não como embate político.

“Não é só apontar o erro. É mostrar onde pode melhorar. Fazer 99% não impede que o 1% seja cobrado. A gente precisa reconhecer o que está bem feito, sim, mas sem abrir mão de cobrar o que ainda precisa ser feito.”