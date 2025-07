Esposa denuncia agressão a detento em Serra Talhada: “Isso não foi uma queda”

O caso do detento de 27 anos, identificado pelas iniciais A.E.S.P., que foi socorrido em estado grave na Cadeia Pública de Serra Talhada na última terça-feira (29), ganhou novos contornos após um desabafo da esposa da vítima. Em contato com o blog, Maria Eduarda dos Santos Souza, de 20 anos, denunciou omissão de informações por parte da administração da unidade prisional e contestou a versão de que as lesões teriam sido causadas por uma queda.

“Sou a mulher dele. Não vou poder relatar muito, pois nem o direito da gente que é da família saber eles deram até agora. Na verdade, a gente não iria nem ficar sabendo se dependesse deles! Ficamos sabendo através de uma pessoa próxima. E isso é desumano!”, relatou Maria Eduarda.

Ela ainda acusou a cadeia de Serra Talhada de despreparo e omissão:

“Essa cadeia é sem preparo pra nada. Eles omitem as coisas, coisas que é direito da esposa saber! E mentem para se sair. Isso não foi uma ‘queda’, foi agressão sim!”.

O detento foi encontrado inconsciente na cela, com ferimentos na cabeça e no rosto. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado às pressas para o Hospital Eduardo Campos, onde foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico grave, fratura na coluna e suspeita de pneumotórax. Segundo a esposa, ele permanece na ala vermelha, sedado, entubado e em estado crítico.

“Agora ele está lá nesse estado, e eu aqui só por Deus, rezando e pedindo pra ele sair dessa. Mas não vai ficar impune. E queda isso não foi”, concluiu Maria Eduarda.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como lesão corporal grave. As circunstâncias que levaram às lesões ainda são desconhecidas.