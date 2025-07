EUA punem Moraes: ele é responsável por uma campanha opressiva de censura, diz Tesouro

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira, 30, a imposição de sanções contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A punição se dá com base na Lei Magnitsky. A informação foi publicada há poucos minutos no site do Tesouro dos EUA.

Pouco depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ser punido com a Lei Magnitsky, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos (EUA), Scott Bessent, emitiu uma nota, nesta quarta-feira, 30, para comentar este ato.

Conforme Bessent, Moraes é o responsável por uma “campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados — inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro”.

“Moraes assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras”, disse Bessent. “A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos EUA e as liberdades de nossos cidadãos.”

De acordo com o Tesouro, em virtude da ação de hoje, todos os bens que Moraes eventualmente possua nos EUA estão bloqueados.

DO Vila Bela Online