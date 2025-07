Direção da Cadeia de Serra Talhada diz que detento sofreu convulsão e nega agressão: “Foi um acidente”

A Supervisão da Cadeia Pública de Serra Talhada divulgou uma nota de esclarecimento nesta quarta-feira (30) sobre o caso do detento que foi socorrido em estado grave na tarde da última terça-feira (29), enquanto estava sob custódia.

De acordo com o comunicado oficial, os agentes penitenciários foram informados por colegas de cela que o preso teria sofrido uma convulsão e caído no banheiro, o que teria causado as lesões, sendo caracterizado como um acidente. Diante da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente, prestando os primeiros socorros e realizando a estabilização da vítima.

O detento foi encaminhado ao Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, sob escolta do 14º Batalhão da Polícia Militar. Ele permanece internado, recebendo acompanhamento médico especializado.

A direção da unidade informou ainda que aguarda os relatórios médicos oficiais para tomar as medidas administrativas cabíveis e colaborar com a Polícia Civil na investigação dos fatos, caso surjam indícios de crime.

Por fim, a Supervisão reafirmou o compromisso com a segurança, integridade física e assistência à saúde dos custodiados, além da transparência com os órgãos fiscalizadores e com a sociedade.

DO Júnior Campos