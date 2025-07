Hospital Eduardo Campos divulga nota sobre estado de saúde do detento, internado com traumatismo craniano

O Hospital Eduardo Campos (HEC) divulgou uma nota oficial nesta quarta-feira (30) informando sobre o estado de saúde de um paciente de 27 anos que deu entrada na unidade com diagnóstico de traumatismo craniano.

Trata-se de um detento da Cadeia Pública de Serra Talhada, identificado pelas iniciais A.E.S.P., que foi socorrido em estado grave após apresentar lesões na cabeça e no rosto enquanto estava sob custódia. O caso gerou repercussão após familiares denunciarem possível agressão dentro da unidade prisional, contestando a versão oficial de uma queda acidental.

De acordo com a nota do hospital, o paciente encontra-se internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), intubado, em estado geral grave, porém estável, e sem intercorrências clínicas até o momento.

NOTA | ESTADO DE SAÚDE

DO Júnior Campos