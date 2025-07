Inova PE: Governadora Raquel Lyra lança editais que destinam R$ 22 milhões à ciência, inovação e desenvolvimento regional

Em mais uma iniciativa no programa Inova PE, a governadora Raquel Lyra lançou, nesta quarta-feira (30), três editais que totalizam R$ 22 milhões em investimentos para ciência, inovação e desenvolvimento regional. Dois dos editais integram o Programa Institutos Pernambucanos de Ciência, Tecnologia e Inovação (IPECTIs), com R$ 4 milhões cada para projetos sobre o combate à violência e à neurodiversidade na infância e juventude. O terceiro edital destina R$ 14 milhões à modernização e ampliação de laboratórios multiusuários e à preservação de acervos científicos. A vice-governadora Priscila Krause também esteve presente na solenidade realizada no Palácio do Campo das Princesas.

“Investir em ciência, tecnologia e inovação é prioridade no nosso governo. Somente na Facepe, saímos de um orçamento de R$ 70 milhões e já estamos em R$ 120 milhões, além de programas e ações que nós estamos lançando para aplicar inovação em diversas áreas, como segurança pública, educação e saúde. Tudo isso envolvendo a concepção de que a gente não transforma o Estado da noite para o dia, é preciso planejamento, capacidade de trabalho e investir naquilo que é certo”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Os dois editais que integram o IPECTIs têm como foco a formação de redes cooperativas e multidisciplinares, capazes de integrar academia, setor produtivo e sociedade civil em torno de desafios estratégicos para o desenvolvimento de Pernambuco. As linhas de pesquisa estão sendo elaboradas em articulação com as secretarias estaduais de Defesa Social e Saúde, a fim de garantir que as soluções propostas estejam alinhadas aos desafios reais do território. Atualmente, o Estado já conta com dois IPECTIs em andamento, nas áreas de Energias Renováveis e Descarbonização e Cidades Inteligentes e Resilientes.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, detalhou que esses editais fazem parte do programa Inova PE, que prevê um investimento de R$ 1 bilhão na área. “Desde então, já foram destinados mais de R$ 50 milhões apenas em editais. Isso demonstra que o desenvolvimento econômico e as transformações que queremos para Pernambuco só serão possíveis com a ciência, a tecnologia e a inovação como pilares centrais”, ressaltou.

O terceiro edital, voltado ao apoio à manutenção e ampliação de laboratórios multiusuários e acervos científicos, tem a proposta de garantir melhores condições para a realização de pesquisas de alto impacto, oferecendo serviços especializados para a comunidade científica, empresas e a sociedade, além de preservar acervos relevantes para a memória científica de Pernambuco. Da totalidade dos recursos, 30% serão destinados a instituições localizadas no interior do Estado e 30% para mulheres.

“Tivemos o apoio integrado de várias secretarias do Estado e, assim, construímos editais consistentes que vão atender diversas demandas da pesquisa e da sociedade pernambucana”, frisou a presidente da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Fernanda Pimentel.

As propostas submetidas ao terceiro edital deverão se enquadrar em uma das quatro faixas de financiamento disponíveis, com prazo de execução de até 24 meses. A Faixa A prevê recursos de até R$ 1 milhão para aquisição e manutenção de equipamentos, enquanto a Faixa B destina até R$ 500 mil para o mesmo fim. Já a Faixa C contempla exclusivamente a manutenção de equipamentos, com limite de R$ 200 mil. Por fim, a Faixa D é voltada à acreditação de laboratórios, também no valor de R$ 200 mil.

Presente na solenidade, o deputado estadual Antônio Moraes destacou os avanços promovidos pela atual gestão em diversas áreas. “Eu nunca vi um governo conseguir fazer o que essa gestão tem feito em todas as áreas. Pernambuco tem sido atendido de forma igualitária e hoje não há um segmento que não esteja recebendo investimentos”, pontuou o parlamentar.

Essas chamadas públicas estarão disponíveis no site da Facepe (www.facepe.br) e são voltadas a pesquisadores vinculados a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação sediadas em Pernambuco.

Também participaram da solenidade a reitora da Universidade de Pernambuco (UPE), Socorro Cavalcanti; a secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, Teresa Maciel; e o gerente-geral de Polícia Científica, Wagner Bezerra.

Fotos: Yacy Ribeiro/Secom

Do Vila Bela Online