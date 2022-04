Esquema de furto de baterias de carros e caminhões é descoberto em Serra Talhada

Um esquema de furto de baterias de veículos foi descoberto em Serra Talhada, nessa terça-feira (29).

Segundo a polícia, um funcionário de uma oficina de funilaria e pintura automotiva solicitou a presença do efetivo após ser vítima de um dos furtos.

Segundo ele, na segunda-feira (28/03), foi realizada a lanternagem de um caminhão F4000 vermelha pertencente a um cliente e após a conclusão do serviço o veículo foi estacionado em frente à oficina.

Por volta das 14h ele percebeu que tinham furtado a bateria do caminhão e teve a ideia de pedir para conferir as imagens da câmera de segurança de um depósito de material de construção que fica ao lado do estabelecimento para tentar descobrir o autor do furto.

Ao visualizar as imagens ele constatou que por volta das 12h, um veículo parati de cor branca encostou do lado do caminhão e um indivíduo com camisa vermelha desceu, pegou a bateria, colocou dentro da parati e saiu.

No dia seguinte, esse mesmo veículo foi avistado pela vítima em frente a um prédio. Quando reconheceu o veículo, acionou a polícia e informou o que havia acontecido. No local, o policiamento encontrou um suspeito que afirmou que o carro era do seu filho, mas depois das evidências, com apresentação das imagens do furto ele acabou confirmando que era o responsável e que furtou não só a bateria d a F4000, mas também de outros veículos, e que após os furtos vendia as baterias no sucatão, pertencente a um segundo envolvido.

A polícia se deslocou até o sucatão e o proprietário informou que já havia comprado pelo menos 15 baterias ao suspeito e apresentou as baterias compradas.

Diante do exposto, os envolvidos, juntamente com os objetos apreendidos foram encaminhados a DPC local para adoção das medidas cabíveis. Do Vila Bela Online