PRF detém procurado pela Justiça desde 2018 por homicídio em Serra Talhada

Condutor estava em motocicleta no momento em que foi abordado

Um homem procurado pela justiça desde maio de 2018 foi detido, nesta quarta-feira (30), na BR 232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O flagrante foi realizado durante a Operação Rota Brasil da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante a abordagem a uma motocicleta no Km 405 da rodovia, os policiais consultaram a documentação do condutor e descobriram um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Serra Talhada. O homem disse que sabia da existência do mandado, mas negou a participação no crime.

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para a adoção dos procedimentos cabíveis.

Da PRF