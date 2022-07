Estelionatário queria abrir conta em Afogados em nome de membro da Amazon

Um homem foi preso na tarde deste sábado (15) ao tentar se passar por um executivo da Amazon e abrir uma conta na Caixa Econômica Federal.

Ele insistiu em abrir a conta dentro da agência e não em um correspondente bancário. Ele apresentou documentação falsa na quinta-feira para abrir a conta. A cédula de identidade estava em nome da vítima com a foto do criminoso. A equipe da Caixa fez consulta e percebeu problemas na autenticidade.

A conta chegou a ser aberta, mas a equipe da Caixa conseguiu confirmar tratar-se de uma falsificação. A conta foi bloqueada e ele voltou à Caixa sob argumento de querer instalar o aplicativo eletrônico. “Possivelmente porque já estava com a contra bloqueada”, informou uma fonte policial.

A polícia foi acionada pelos delegados Lucas Sampaio e Alisson Elan. Ele foi preso em flagrante. Detalhe: a vítima que teve o número de documento usado era um executivo da Amazon que teve os dados vazados.

Ele confessou ter apresentado o documento falso e que veio da cidade de Timon, no Estado do Maranhão, a mando de um indivíduo para abrir a referida conta bancária, o qual iria realizar as eventuais transações.

Ele foi detido imediatamente e conduzido juntamente com o RG falso a delegacia de Afogados da Ingazeira onde foi autuado por uso de identidade falsa, falsidade ideológica e falsificação de documento particular. Do Nill Júnior