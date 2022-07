Voo Recife-Garanhuns marca início de nova rota aérea em Pernambuco

As conexões serão realizadas com frequências semanais e, a partir de outubro, tornam-se diárias

A Região Metropolitana e o Agreste Meridional de Pernambuco estão conectados por uma nova rota aérea. O governador Paulo Câmara embarcou, na manhã desta sexta-feira (15.07), no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes, no voo inaugural com destino a Garanhuns.

As conexões serão realizadas, a princípio, na frequência de três viagens semanais até o dia 18 de outubro. A partir dessa data, serão diárias. A operação comercial inicia-se na próxima segunda-feira (18).

O Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 4,7 milhões para possibilitar o início das rotas aéreas comerciais em Garanhuns. Desse montante, R$ 4 milhões foram destinados à restauração e pintura horizontal das pistas de pouso e decolagem do aeroporto do município.

Já para a reforma do terminal de passageiros, o investimento chegou a R$ 750 mil. As obras foram executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco.

“A nova operação vai se juntar à malha aérea que já temos no Recife, em Petrolina e Caruaru. Garanhuns começa agora, temos ainda Serra Talhada e, em breve, chegará a Araripina. Essa regionalização é muito importante para o desenvolvimento do Estado e dá mais opções para as pessoas que querem conhecer Pernambuco”, afirmou Paulo Câmara.

A Azul Conecta, braço regional da companhia aérea, é a empresa responsável pela operação. Os voos partirão às segundas, quartas e sextas-feiras, com embarque do Recife às 13h15 e chegada a Garanhuns prevista para as 14h20.

No sentido inverso, a decolagem ocorrerá às 14h45 e o pouso na capital pernambucana será às 15h45. A partir de outubro, quando os voos passam a ser diários, eles partem de Garanhuns às 6h da manhã, retornando no fim do dia. Os passageiros poderão comprar os bilhetes de lançamento com valores a partir de R$ 211,70 mais taxas.

Também prestigiaram o lançamento os secretários estaduais Milu Megale (Turismo e Lazer), Fernandha Batista (Infraestrutura e Recursos Hídricos), Alexandre Gabriel (Chefe da Assessoria Especial), Oscar Barreto (Cultura) e Edilázio Wanderley (Desenvolvimento Social, Criança e Juventude); o presidente da Perpart, Nilton Mota; o prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino; e o assessor especial da presidência da Azul, Ronaldo Veras. Do Nill Júnior