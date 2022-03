Estelionatário tenta aplicar golpe em cliente de agência bancária de Serra Talhada

Um caso de tentativa de estelionato foi registrado em uma agência bancária de Serra talhada na manhã dessa quinta-feira (24).

Por volta das 10h20 de ontem, uma senhora que estava no caixa de eletrônico do banco foi surpreendida por um homem que tomou o cartão da sua mão alegando oferecer ajuda para que a senha do cartão não expirasse. Foi quando a mulher desconfiou que estava sendo vítima de uma tentativa de fraude e gritou por socorro.

Ao perceber que seria detido por populares, o suspeito correu em direção ao Mercado Público para se dispersar na multidão, mas a senhora o acompanhou e logo em seguida o policiamento chegou e o autuou.

Populares que presenciaram o fato chamaram atenção para a forma como o homem estava vestido. Segundo eles, o estelionatário queria causar uma boa impressão ou dar a entender que trabalhava na agência para enganar os clientes, por isso falava educadamente e estava bem vestido.

Segundo a polícia, foi encontrado com o homem 01 (um) cartão magnético, que seria utilizado para cometer as fraudes, além de mais 11 (onze) cartões de banco, 01 (um) cartão chave da mesma agência e mais 05 (cinco) cartões de outro banco.

“Saliento que a CNH do imputado, que fora utilizada como meio de identificação pelo suspeito apresentava indícios de fraude, onde não foi possível identificar sua autenticidade via leitura do QR CODE Diante do exposto, as partes juntamente com material apreendido, foram conduzidas a presença da autoridade policial, afim de apreciação daquele fato”, disse a polícia no boletim policial. Do Vila Bela Online