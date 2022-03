Senac lança curso Técnico em Enfermagem em Serra Talhada

Curso tem como diferencial os estágios supervisionados em instituições de Saúde parceiras

Com os objetivos de suprir as necessidades de qualificação e atender às oportunidades que virão com os investimentos na área de Saúde do Sertão do Pajeú, o Senac Pernambuco lança o curso Técnico em Enfermagem em Serra Talhada.

As aulas terão início no dia 26 de abril, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, na carreta-escola instalada no Shopping Serra Talhada.

Com uma carga-horária de 1700h, o curso tem duração aproximada de dois anos e meio e tem como pilares a humanização na assistência em saúde, a segurança do paciente e a postura profissional ética. A formação reúne aulas teóricas e práticas, além de estágios supervisionados garantido em instituições de saúde parceiras do Senac. Assistência em socorro, urgência e emergência, planejamento e execução de ações educativas sobre promoção da saúde, noções sobre administração de medicamentos, entre outros temas, fazem parte do conteúdo programático. Um dos diferenciais do curso é o uso de metodologias ativas, que colocam os alunos em situação de protagonistas do próprio aprendizado.

Mercado e atuação – Com diversas possibilidades de atuação, o profissional da Enfermagem foi descrito, em relatório do LinkedIn, como um dos mais promissores e procurados em 2020 e 2021. Para o futuro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima um déficit de 9 milhões de profissionais nessa área no mundo, até 2030, especialmente nas zonas mais afastadas dos grandes centros urbanos.

“Com a chegada da pandemia, vivemos um momento de ascensão do técnico em Enfermagem. O mercado necessita de profissionais cada vez mais qualificados a atuarem com papel central no cuidar nas versáteis frentes em que esse profissional é exigido”, comenta Candice Teixeira, coordenadora do Senac em Serra Talhada. Os profissionais formados poderão atuar em hospitais, clínicas, postos de Saúde da Família, trabalhando com atenção básica, programas de educação em saúde, vacinação, primeiros socorros, coleta de materiais para exames, entre outros.

Inscrições e informações – As matrículas podem ser realizadas pelo site do Senac ou presencialmente, na unidade do Senac localizada à Praça Barão do Pajeú, 911, no Centro, de segunda a sexta, das 8h às 21h. Mais informações pelos telefones (87) 3929.2350 e (87) 98874-8477.

Serviço:

Técnico em Enfermagem | Senac Serra Talhada

Matrículas:

– On-line: http://www.pe.senac.br/unidades/serra-talhada/

– Presenciais: Senac em Serra Talhada | Praça Barão do Pajeú, 911, Centro, de segunda a sexta, das 8h às 21h;

Informações: (87) 3929.2350 e (87) 98874-8477

Técnico em Enfermagem (1700h)

Período: 26/04/22 a 19/08/24

Horário: 19h às 22h

Investimento: R$ 28x de 248,50 (boleto ou cartão)

Local: Carreta de Saúde Senac (instalada no Shopping Serra Talhada)

Do Nill Júnior