Ex-aliado, Vereador China Menezes faz duras críticas à prefeita Márcia Conrado durante sessão na Câmara

Durante a sessão desta terça-feira (22) na Câmara de Vereadores de Serra Talhada, o vereador China Menezes, que até pouco tempo integrava a base aliada da prefeita Márcia Conrado, protagonizou um dos momentos mais tensos da política local ao subir à tribuna para tecer duras críticas à gestora municipal.

O rompimento político, que já vinha sendo sinalizado após o voto favorável de China à aprovação das contas do ex-prefeito e deputado estadual Luciano Duque, ganhou contornos mais explícitos com a fala enérgica do parlamentar. Em um discurso inflamado, China acusou a prefeita de priorizar a política em detrimento da administração da cidade.

“Então prefeita, para de fazer política e vamos fazer gestão, vamos olhar pra Serra Talhada, porque ultimamente a senhora tá afundando Serra Talhada, porque nós não temos hoje mais crédito pra comprar um parafuso”, disparou o vereador.

China também cobrou atenção às demandas do povo da zona rural e denunciou o que chamou de abandono nas áreas da saúde e da educação. “Vamos olhar para o povo da zona rural, da saúde e da educação. Sei que alguns colegas ficam vindo achando que eu sou o papagaio pirata, mas não, não sou o papagaio pirata.”