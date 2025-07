Vereador Gin Oliveira critica duramente a governadora Raquel Lyra por ausência de apoio à Festa de Setembro

Durante a sessão da Câmara de Vereadores de Serra Talhada desta terça-feira (22), o vereador Gin Oliveira fez duras críticas à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, por, segundo ele, não destinar nenhum recurso estadual para a realização da tradicional Festa de Setembro — considerada a maior festa regional do Sertão.

“O edital saiu agora, e a governadora Raquel Lyra não vai destinar nenhum centavo para a maior festa regional, que é a Festa da Padroeira. Então, para você que está nos ouvindo, grave esse nome: governadora Raquel Lyra”, declarou o vereador, demonstrando indignação com o descaso do Governo do Estado.

Em seu pronunciamento, Gin destacou o impacto da decisão para a economia local e falou diretamente aos setores que dependem do evento. “Você, que é da rede hoteleira, da rede de combustível, que tem comércio e é fomentado por essa festa, grave esse nome: a governadora Raquel Lyra não vai destinar um real para Serra Talhada”, reforçou.