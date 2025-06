Ex invade casa da ex-companheira, fura medida protetiva e ainda furta objetos em Serra Talhada

Na manhã deste sábado (14), mais um caso grave de descumprimento de medida protetiva foi registrado em Serra Talhada (PE). De acordo com informações do 14º BPM, o fato aconteceu na Travessa Bela Vista, no bairro Bom Jesus.

Segundo o relato da vítima, seu ex-companheiro — contra quem há uma medida protetiva de urgência em vigor —, invadiu sua residência após pular o muro e forçar a porta de entrada. Para evitar ser agredida, a mulher conseguiu sair rapidamente pela porta da frente e buscar refúgio na casa de vizinhos.

Ainda dentro do imóvel, o acusado cortou fios de um aparelho de som, furtou um carregador de celular e uma camisa pertencente à vítima. Antes de fugir, também danificou a porta da frente da casa. O suspeito conseguiu escapar e não foi localizado nas buscas feitas pela polícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde será instaurado inquérito para investigação e adoção das providências legais.