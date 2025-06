Homicídio em São José do Belmonte: homem é morto a tiros na zona rural e suspeito é o próprio irmão

Na manhã deste domingo (15), um crime brutal chocou a comunidade da Baixa da Palha, na zona rural de São José do Belmonte, Sertão de Pernambuco. Um homem que atendia pelo o nome de Chagas foi assassinado a tiros, e o principal suspeito do crime é o próprio irmão da vítima que atende pelo nome de Alcides.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar de Pernambuco, os disparos ocorreram do lado de fora da residência da vítima, por volta das 08h13. O acusado teria fugido logo após o crime, tomando destino ignorado.

A guarnição do 14° BPM foi acionada e realizou o isolamento da área para a preservação da cena do crime. Equipes do NIS (Núcleo de Inteligência do Sertão), Malhas da Lei e GATI estão mobilizadas, realizando diligências com o objetivo de localizar e prender o autor do homicídio.

A ocorrência ainda está em andamento e deve ser investigada pela Polícia Civil para apuração dos fatos e da motivação do crime.

