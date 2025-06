Terror em Calumbi: dupla encapuzada dispara contra residência na noite deste sábado (14)

Uma cena de violência assustou moradores do bairro Novo Calumbi, na COHAB 6, em Calumbi (PE), na noite deste sábado (14). Por volta das 20h, dois homens de baixa estatura, usando capacetes para esconder o rosto, chegaram em uma motocicleta à porta da casa de uma mulher, de 21 anos, e iniciaram um ataque a tiros.

De acordo com testemunhas, os criminosos chamaram pela jovem e, em seguida, efetuaram cinco disparos — dois para o alto e três diretamente contra a porta da residência. Um dos projéteis acabou atingindo o sofá da casa. No local, a Polícia Militar encontrou cápsulas de calibre .380 espalhadas pelo chão.

Imediatamente após o atentado, os suspeitos fugiram, e apesar das diligências realizadas pela equipe do 14º BPM, ninguém foi localizado. Felizmente, ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Calumbi, que já instaurou inquérito e seguirá com as investigações para tentar identificar e capturar os autores do crime.