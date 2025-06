Jovem belmontense morre após crise convulsiva na Cidade de Cristino Castro no Estado do Piauí.

Morte de jovem belmontense no Piauí é atribuída a aneurisma cerebral, confirma IML de Bom Jesus

A cidade de São José do Belmonte segue abalada com a morte prematura do jovem Oziel, ocorrida na cidade de Cristino Castro, no Estado do Piauí, onde ele estava a trabalho.

Segundo relatos de amigos e familiares, Oziel sofreu uma crise convulsiva no momento em que retirava roupas do varal. Durante o episódio, acabou caindo e bateu com a cabeça em uma pedra de paralelepípedo, o que teria agravado seu estado de saúde.

Apesar do socorro imediato prestado por um amigo, Oziel já chegou sem vida à unidade hospitalar da cidade.

No entanto, de acordo com o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Bom Jesus, que realizou a perícia, a causa do óbito foi confirmada como aneurisma cerebral, descartando hipóteses de traumatismo como causa principal.

Filho caçula do senhor Antônio Moco, e sobrinho de Joelzão e de Tête da Congregação Cristã, Oziel era bastante querido em São José do Belmonte, sendo lembrado por sua humildade, alegria e disposição em trabalhar para conquistar seus objetivos.

A notícia gerou forte comoção entre amigos, familiares e conterrâneos, que se manifestaram nas redes sociais com mensagens de carinho e solidariedade.

O corpo está sendo trasladado para São José do Belmonte, onde será realizado o velório e o sepultamento.

Neste momento de dor e despedida, nos unimos em oração, pedindo a Deus que conforte os corações enlutados e conceda forças à família para suportar essa perda irreparável.

Do Blog do Geo Belmonte