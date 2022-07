ExpoSerra começa hoje e deve movimentar mais de R$ 20 milhões

Com o tema “Conectada com o Desenvolvimento”, acontece na noite desta quinta-feira (14) a abertura da 22ª ExpoSerra – Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Serra Talhada, no Armazém Social do Sesc, a partir das 18h.

Serão três dias de evento, com exposição de estandes, arena gastronômica, arena de moda, palestras, debates, seminários, rodadas de negócios e shows musicais. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Maurício Melo, houve 100% de venda dos estandes. “Foram vendidos todos os 250 estandes, e só não vendemos mais porque não tinha disponível”, contou o presidente em contato com o blog. A feira deve movimentar mais de R$ 20 milhões, informação confirmada pelo presidente do Sindcom, Francisco Mourato.

Neste ano, além da ampliação da Arena Gastronômica e da Arena da Moda, a feira está inovando com um Palco Cultural, onde se apresentarão os artistas Irah Caldeira e Maciel Melo, nos dias 14 e 15, respectivamente. No sábado (16) haverá shows de encerramento no palco principal, com Geraldinho Lins, Priscila Senna e VN & Banda. A expectativa é de cerca de 10 mil pessoas circulando por dia na feira.

A 22ª ExpoSerra é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Serra Talhada (CDL) e Sindicato das Empresas do Comércio de Bens e Serviços (Sindcom), com apoio do Sebrae, Fecomércio e Prefeitura de Serra Talhada. Do Nill Júnior