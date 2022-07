LBV prossegue auxiliando famílias atingidas pelas chuvas nos Estados de Alagoas e Pernambuco

Por meio de sua Campanha SOS Calamidades, a Legião da Boa Vontade (LBV), entregou mais de 20 toneladas em doações a famílias atingidas pelas chuvas em Alagoas e Pernambuco. A LBV também prossegue com sua campanha mobilizando donativos para continuar prestando o auxílio às vítimas dos temporais nos dois Estados.

A ação da LBV vem sendo realizada em parceria com lideranças comunitárias e órgãos oficiais para que as doações cheguem às vítimas no mais breve tempo possível. Por isso, toda ajuda é necessária para auxiliar as famílias que nesse momento enfrentam grandes desafios.

O que doar?

—Alimentos não perecíveis (arroz, feijão, óleo, café, açúcar, leite em pó, flocão de milho, extrato de tomate, macarrão e sal);

—Água potável;

— Material de limpeza e higiene pessoal (detergente, sabão em barra, sabonete e creme dental).

Onde doar?

Maceió/AL: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço:Av. Muniz Falcão, 964 — Barro Duro.

Tel.: (82) 3328-4410

Recife/PE: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: Rua dos Coelhos, 219 — Coelhos.

Tel.: (81) 3413-8601.

Doações financeiras

Site: www.lbv.org.br | PIX Solidário: [email protected]

Contas bancárias:

Bradesco: agência: 0292-5 — C/C: 92830-5

Itaú: agência: 0237 — C/C: 73700-2

Banco do Brasil: agência: 3344-8 — C/C: 205010-2

Caixa Econômica Federal: agência: 1231 — operação: 003 — C/C: 100-0

Santander: agência: 0239 — C/C: 13.002754-6

Faça parte dessa corrente solidária para levar assistência humanitária e esperança às famílias alagoanas e pernambucanas.