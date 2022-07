Programa de capacitação profissional em tecnologia da informação oferece 40 bolsas de estudo para PE

A ação em Pernambuco faz parte do programa nacional, que disponibiliza para todo o país, no segundo semestre de 2022, 480 bolsas. A meta é incentivar a capacitação profissional na área, que precisa de mais pessoal especializado.

A JA Brasil informou que avalia a possibilidade de empréstimo de computadores e custeio da contratação do serviço de internet aos alunos que não possuem o equipamento.

Quem finaliza o curso recebe Certificado Profissional de Suporte de TI emitido pelo Google, com a Certificação Junior Achievement Brasil.

“A partir desse momento, eles passam a fazer parte do banco de talentos das empresas colaboradoras com a possibilidade de participar dos processos seletivos para as vagas disponíveis”, informou a nota enviada pela organização.