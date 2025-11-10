FALTA DE ÁGUA GENERALIZADA EM ST E A COMPESA NÃO EXPLICA NADA

A falta de água generalizada nas torneiras dos serra-talhadense está levando a população a um estado de revolta.

O líquido jorrando na torneira são casos pontuais e reclamações explodem de todos os lados.

Os serviços anunciados pela Compesa para ampliação da rede com a promessa de que a cidade ficaria livre do rodízio no fornecimento de água, foi apenas balela e, embora tenham literalmente ‘esburacado’ a cidade, trazendo transtornos para toda população, em especial no trânsito e para o comércio, os trabalhos parece serem intermináveis, pois, nem bem fecham alguns valas abertas, voltam em seguida a abri-las para novas intervenções. Ninguém entende a logística da empresa que apenas protela a conclusão da obra, e muito menos da Compesa que parece ter relaxado de vez e resolvido ‘torrar’ a paciência do consumidor.

E pelo visto é uma prática adotada em diversas cidades.

Em Flores, sertão do Pajeú, são diversos registros de falta de água, o mesmo acontece em municípios como Cabrobó, que fica às margens do Rio São Francisco. Em salgueiro, depois de uma enxurrada de reclamações a companhia resolveu emitir uma nota alegando que a falta de água no município advém de uma instabilidade no fornecimento de energia elétrica, já em Serra Talhada, embora um grupo de moradores de diversos bairros tenham ocupado a sede da Compesa na última sexta feira, a Compesa não explica a situação caótica que a população vem enfrentando.

Da Líder do Vale Online