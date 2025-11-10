PRÉ-CANDIDATURA DE BRENO ARAÚJO SE ESVAZIA, ANALISTAS APOSTAM QUE ‘NÃO SE CRIA’

Se já não era boa, piora ainda mais a situação da pré-candidatura de Breno Araújo, marido da prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado em busca de uma vaga na Alepe.

Desde o início, quando Márcia resolveu quebrar o acordo feito com Sebastião Oliveira e lançou o nome de Breno rumo a Alepe, analistas previram que seria uma tarefa árdua, e muitos profetizaram “vai dar com os burros n’água”, e pelo visto é isso que vem se desenhando.

Alguns acordos, onde inclusive se noticiou de que o prefeito do Recife e pré-candidato a governador, João Campos indicaria alguns municípios para apoiar Breno, começam desmoronar.

Agora mesmo, com a desistência de Adelmo Moura de Itapetim, que era pré-candidato, criou-se uma euforia no grupo da prefeita Márcia Conrado, acreditando que Breno herdaria este espólio, chegou mesmo a prefeita Márcia buscar contato direto com a prefeita Aline, de Itapetim, buscando consolidar o apoio. No entanto, a coordenação política do prefeito do Recife, João Campos, acabou interferindo nas articulações, levando o presidente da Câmara Municipal do Recife, Romerinho Jatobá, a firmar aliança com Adelmo Moura em Itapetim. O movimento provocou uma reorganização nas bases socialistas da região: o prefeito Sandrinho Palmeira, de Afogados da Ingazeira, fechou com Waldemar Borges, enquanto o prefeito Maycon de Solidão, declarou apoio a Bruno Marques, e Breno ficou a ver navios.

Também em Belmonte, onde chegou a anunciar-se um entendimento com o prefeito Vinicius Marques, a informação é que não vai vingar, informações indicam que o gestor belmontense deve seguir outro caminho, com maior possibilidade de alinhamento ao deputado Rodrigo Farias, embora também haja menção ao nome de Diogo Moraes (PSDB), que integra a Frente Popular de Pernambuco.

Em Jaboatão dos Guararapes. O presidente da Câmara, Getúlio de Belém, e o prefeito Mano Medeiros anunciaram uma aliança política, encerrando um período de divergência entre ambos.

A leitura predominante é de que, com o novo alinhamento, Getúlio deve reforçar o apoio à pré-candidatura da primeira-dama de Jaboatão, Andréa Medeiros (PSD), à Assembleia Legislativa, nome que já havia sido referendado por ele em solenidade na Câmara, em agosto.

A movimentação esvazia uma expectativa antiga no grupo de Breno Araújo, que via em Getúlio de Belém um potencial aliado importante. O dentista chegou a comemorar, em setembro, um encontro político com o presidente da Câmara de Jaboatão, durante agenda na capital pernambucana.

“Está se concretizando o que todos sabiam…Márcia apostou muito alto e embora tenha tempo de retroceder, não será fácil, pois a pergunta que se faz é: quem vai acreditar mais na sua palavra”, disse um analista, enquanto outros acreditam que a candidatura de fato de Breno Araújo “não se cria”

Da Líder do Vale Online