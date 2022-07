Família diz que cirurgia de Anchieta Patriota foi bem sucedida

Transcorreu bem a cirurgia para retirada de um nódulo no pâncreas a que se submeteu o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, do PSB.

Ele está na UTI do Hospital Osvaldo Cruz, procedimento padrão após esse tipo de cirurgia, mesmo que menos invasiva, feita por videolaparoscopia.

“Transcorreu tudo bem, sem intercorrências. Agora irá esperar o resultado da biópsia. A equipe disse que a cirurgia foi muito boa. O nódulo era restrito à área que estava aderida”, disse o filho, que também é médico, Victor Patriota.

Agora, o material coletado passará por biópsia. Pela experiência da equipe, liderada pelos cirurgiões Rommel Pierre e Américo Gusmão, excelentes e renomados profissionais, o procedimento, além de indicar não haver expansão do nódulo ou metástase e ainda imagens que sugerem boa perspectiva de benignidade, o que só a biópsia irá confirmar.

No início de julho, ele informou em nota que durante realização de exames de rotina no mês de junho descobriu através de uma ultrassonografia a presença de um pequeno nódulo localizado na cauda do pâncreas.

Anchieta Patriota é prefeito de Carnaíba pela quarta vez. Tem 65 anos. Ainda não é possível afirmar se ele ficará afastado da campanha desse ano. Mas pelo tipo de procedimento, patriota acredita que ficará poucos dias fora de combate. “É um procedimento minimamente invasivo, com pós operatório de rápida recuperação”, disse no início de julho.

Também acrescentou que não se licenciou da prefeitura. O político é aliado do pré-candidato Danilo Cabral e também apoia as candidaturas de José Patriota e Lucas Ramos, que já hipotecaram solidariedade e desejaram força no tratamento. Do Nill Júnior