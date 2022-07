São José do Egito chega ao décimo homicídio em 2022

São José do Egito chegou ao décimo homicídio em 2022 nesta segunda.

Eriberto Santos foi assassinado por volta das 17 horas na Rua Poeta Rogaciano Leite em São José do Egito, nas proximidades de um ponto de carro para a comunidade de Curralinho.

A vítima havia sido condenada por um homicídio há mais de uma década. Foi libertado e pouco depois, passou a figurava como suspeito de matou Géssica Priscila Maciel, de 32 anos, morta a tiros na madrugada do sábado (09), no Sítio Lagoa do Mato, onde residia, próximo ao povoado de Curralinho.

Ela era natural de Jaboatão do Guararapes-PE, mas morava na zona rural de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, há muitos anos. deixou dois filhos.

Informações preliminares indicam que a morte pode ter relação com um dos dois crimes. O caso é investigado pelo Delegado de São josé do Egito, Paulo Henrique. Do Nill Júnior