Famosos da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém desembarcam no Recife neste domingo (3)

Os artistas Gabriel Braga Nunes, Luciano Szafir, Christine Fernandes, Sérgio Marone e a influenciadora digital Thaynara OG, que estão no elenco da temporada 2022 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, desembarcam no aeroporto do Recife na manhã e tarde deste domingo, dia 3.

Do terminal, eles seguem direto para a Pousada da Paixão, que fica dentro da cidade-teatro onde será encenado o espetáculo no município do Brejo da Madre de Deus a 180 km do Recife, no período de 9 a 16 de abril.

Na noite do mesmo dia, eles participam dos ensaios junto com o elenco pernambucano de artistas e figurantes que já iniciou os trabalhos de preparação desde a última quinta-feira.

O primeiro a chegar no Recife no domingo é Sérgio Marone, que desembarca no final da manhã. Gabriel Braga Nunes, Luciano Szafir, Christine Fernandes, e influenciadora digital Thaynara OG chegam no meio da tarde.

Nestes cinco dias de preparação antes da estreia, o desafio maior é sem dúvida de Gabriel Braga Nunes, que fará o papel de Jesus. Como seu personagem participa de quase todas as cenas, ele necessitará investir mais tempo para ensaiar os movimentos de cena e o sincronismo da dublagem.

Os ingressos para o espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém podem ser adquiridos pelo site oficial www.novajerusalem.com.br, podendo ser parcelados em até 12 vezes nos cartões de créditos, com juros da operadora.

As entradas, que custam R$ 200,00 inteira e R$ 100,00 meia-entrada, também estão disponíveis em pontos de vendas localizados em agências de viagens (como Luck Viagens e CVC em todo Brasil), shoppings centers e hotéis do Recife, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, São José do Egito, Campina Grande e João Pessoa.