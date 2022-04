Sobradinho atinge 100%

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) informou hoje, 1º de abril, que o reservatório da Usina Hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, atingiu 100% de sua capacidade.

Não é mentira. É verdade, pois o maior lago artificial do mundo chegou aos 34,1 bilhões de metros cúbicos d’água. A última vez que essa marca foi alcançada foi em 2009, portanto, há treze anos.

Segundo o diretor de Operação, João Henrique Franklin, “desde o início do período úmido na bacia do Velho Chico, com fortes chuvas no alto São Francisco, o que se viu foi o aumento gradativo do volume d’água no rio e o acúmulo devidamente monitorado e controlado através das vazões nos reservatórios da Chesf”

João Henrique Franklin explicou que este cenário pluviométrico levou o maior reservatório do Nordeste à totalidade de sua capacidade, vertendo uma vazão de saída, atualmente, de 3.000 metros cúbicos por segundo (m³/s), que será mantida até nova avaliação.

Ainda segundo ele, “A partir de agora, com os reservatórios cheios, teremos um cenário de segurança hídrica para o período seco, garantindo o atendimento à geração de energia e aos demais usos múltiplos da água na Bacia do São Francisco”.

Essa marca aconteceu ontem (1º) porque desde janeiro, com a incidência forte de chuvas na bacia, por mais de 50 dias, a Chesf manteve a vazão em 4.000 m³/s. Do Nill Júnior